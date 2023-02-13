Московское «Торпедо» опубликовало состав на четвёртый зимний сбор

Московское «Торпедо» объявило состав на четвёртый тренировочный сбор, который пройдёт в Турции. Заключительный этап подготовки ко второй части сезона-2022/2023 начнётся сегодня, 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба автозаводцев.
Состав «Торпедо»:
Вратари: Егор Бабурин, Александр Довбня, Виталий Ботнарь.
Защитники: Боян Роганович, Артём Самсонов, Егор Прошкин, Стефан Шапич, Юрий Журавлёв, Олег Кожемякин, Евгений Шляков, Илья Кутепов, Роман Юзепчук, Артём Евшинцев.
Полузащитники: Хожимат Эркинов, Марио Чурич, Александр Орехов, Равиль Нетфуллин, Михаил Каймаков, Александр Рязанцев, Иван Енин, Игорь Савич, Илья Кухарчук.
Нападающие: Игорь Лебеденко, Максим Турищев, Давид Караев, Илья Стефанович.
Чёрно-белые проведут на сборе три контрольных матча: с «Локомотивом» (U19), «Крыльями Советов» и «Оренбургом».
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