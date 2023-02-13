Гвардиола оценил игру Холанда в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру нападающего Эрлинга Холанда, отдавшего голевую передачу в матче с «Астон Виллой» (3:1), а также объяснил, почему заменил норвежца по ходу встречи.
«Что думаю о голевой передаче Холанда? Его вклад в игру получился очень, очень хорошим. Просто нужно присмотреться к нему немного внимательнее, когда у соперника была высокая линия обороны, а он пытался найти свободные зоны.
Замена Холанда? Он получил болезненный ушиб и ощущал дискомфорт. При счёте 3:0 в свою пользу мы не хотели рисковать. Посмотрим и оценим его состояние в ближайшие дни. Если он не готов, то найдём другие варианты. Я надеюсь, что он готов, но посмотрим», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
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