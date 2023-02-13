Альфонсо Дэвис рассказал об игре на разных позициях в «Баварии» и сборной Канады

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, насколько ему удаётся перестроиться при игре за национальную команду, где он выступает в атакующей линии.



«Играть слева в защите в «Баварии», а затем в атаке в составе сборной Канады – это не слишком большая перемена для меня. Я играл в нападении до 2019 года, так что я знаю, что делать, когда оказываюсь на этом месте. Я ещё учусь игре в обороне: смотрю видео, анализирую много видеоматериалов с тренерами, изучаю эту позицию», — приводит слова Дэвиса пресс-служба УЕФА.



На чемпионате мира в Катаре Дэвис провёл три матча за сборную на групповом этапе и забил один гол. «Кленовые» завершили турнир, не набрав в группе с Бельгией, Марокко и Хорватией ни одного очка.



В текущем сезоне Бундеслиги на счету канадца 17 матчей и две голевые передачи.

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