Акинфеев ответил на вопрос Сёмина о работе с российскими и зарубежными тренерами

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос от известного специалиста Юрия Сёмина об отличиях в подготовке между иностранными и российскими тренерами.



«Из зарубежных специалистов я работал с Гусом Хиддинком, Диком Адвокатом, Фабио Капелло. Из наших — в клубе с Валерием Газзаевым, Леонидом Слуцким, Виктором Гончаренко (всё-таки мне сложно считать его иностранцем), в сборной — с Юрием Сёминым и Станиславом Черчесовым. Ничего плохого не могу сказать ни про отечественную школу, ни про европейскую. Я работал с великими тренерами! Поэтому передайте Юрию Палычу, которому большой привет, что затрудняюсь ответить. Мне было со всеми комфортно работать, я каждому благодарен.



С кем поддерживаю контакт? С Гусом поздравляем друг друга с днём рождения. С Газзаевым — конечно! С Гончаренко и Слуцким — тоже. Ни про кого плохого слова не скажу. Когда встречаемся, можем в ресторан пойти посидеть, что-то вспомнить. Это совершенно нормально. Тем более мне уже не 20 лет, когда нужно прятаться от всех и только на поле как крот впахивать. Сейчас и вне футбольного поля может быть какая-то работа, ха-ха.



Хиддинк желал всего самого лучшего? Очень его уважаю и люблю, в первую очередь как человека. Гус для меня — топ!» — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».