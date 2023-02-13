Гол Ляказетта помог «Лиону» одержать победу над «Лансом»

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Ланс». Игра состоялась на стадионе «Групама» в Лионе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Первый гол в игре был забит на 23-й минуте, его автором стал форвард Александр Ляказетт, результативную передачу отдал Райан Шерки. В концовке первой половины встречи Флорьян Сотока нашёл пасом Дейера Мачадо, который сравнял счёт. Лионцы добыли победу благодаря всё тому же Шерки, который к результативной передаче в этой игре добавил гол.
«Ланс» упустил возможность догнать второй клуб Лиги 1 — «Марсель». В активе команды Франка Эза по-прежнему 46 баллов. «Лион» набрал 35 очков и поднялся на одну позицию, расположившись на девятом месте.
Лидером турнира является «Пари Сен-Жермен», который имеет в активе 54 очка.
- 13 февраля 2023
-
00:57
-
00:52
-
00:44
-
00:43
-
00:40
-
00:39
-
00:22
-
00:20
-
00:15
-
00:10
- 12 февраля 2023
-
23:51
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:24
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
22:53
-
22:51
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:58