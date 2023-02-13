Гол Ляказетта помог «Лиону» одержать победу над «Лансом»

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Ланс». Игра состоялась на стадионе «Групама» в Лионе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Первый гол в игре был забит на 23-й минуте, его автором стал форвард Александр Ляказетт, результативную передачу отдал Райан Шерки. В концовке первой половины встречи Флорьян Сотока нашёл пасом Дейера Мачадо, который сравнял счёт. Лионцы добыли победу благодаря всё тому же Шерки, который к результативной передаче в этой игре добавил гол.



«Ланс» упустил возможность догнать второй клуб Лиги 1 — «Марсель». В активе команды Франка Эза по-прежнему 46 баллов. «Лион» набрал 35 очков и поднялся на одну позицию, расположившись на девятом месте.



Лидером турнира является «Пари Сен-Жермен», который имеет в активе 54 очка.