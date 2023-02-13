Неймар и Кампуш поссорились в раздевалке после поражения в матче с «Монако»

Бразильский нападающий Неймар вступил в конфликт в раздевалке с футбольным советником французского «ПСЖ» Луишем Кампушем после поражение команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монако», сообщает RMC Sport.
По данным источника, после матча Неймар и Кампуш вступили в перепалку друг с другом на португальском языке. Также активное участие в ссоре принимал капитан парижан Маркиньос.
Отметим, это поражение стало для «ПСЖ» вторым подряд. Ранее команда уступила «Марселю» со счётом 1:2 и вылетела с 1/8 финала турнира.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и 10 результативных передач.
14 февраля «ПСЖ» предстоит провести матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главные враги Неймара в футболе
- 13 февраля 2023
-
03:02
-
03:01
-
02:46
-
02:36
-
02:19
-
02:05
-
02:04
-
00:57
-
00:52
-
00:44
-
00:43
-
00:40
-
00:39
-
00:22
-
00:20
-
00:15
-
00:10
- 12 февраля 2023
-
23:51
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:24
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
22:53
-
22:51
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:21
-
22:20
-
22:19