Неймар и Кампуш поссорились в раздевалке после поражения в матче с «Монако»

Бразильский нападающий Неймар вступил в конфликт в раздевалке с футбольным советником французского «ПСЖ» Луишем Кампушем после поражение команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монако», сообщает RMC Sport.

По данным источника, после матча Неймар и Кампуш вступили в перепалку друг с другом на португальском языке. Также активное участие в ссоре принимал капитан парижан Маркиньос.

Отметим, это поражение стало для «ПСЖ» вторым подряд. Ранее команда уступила «Марселю» со счётом 1:2 и вылетела с 1/8 финала турнира.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и 10 результативных передач.

14 февраля «ПСЖ» предстоит провести матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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