Американский комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его русским

Американский комментатор Фил Шон извинился перед украинским полузащитником «Марселя» Русланом Малиновским за то, что назвал его россиянином во время трансляции матча 23-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» (2:0).

«Руслан, приносим искренние извинения за оговорку. Я часто повторял, что «украинский» футболист. Однако после твоего удара я однажды сказал «Москва».

После того, как я заполнял эфир в течение часа из-за слезоточивого газа на стадионе, у меня не было представления о России. Серьёзные, болезненные времена, о которых я часто молюсь. Прошу прощения за ошибку», – написал Шон в своём «твиттере».

Напомним, матч Лиги 1 между «Клермоном» и «Марселем» отложили из-за применения слезоточивого газа.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Малиновский принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.