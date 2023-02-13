Мбаппе, Месси и Верратти смогут принять участие в матче с «Баварией»

Футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Марко Верратти будут готовы к матчу с «Баварией».



Как сообщает Le Parisien, все три футболиста сыграют в первом матче плей-офф Лиги чемпионов во вторник.



Килиан Мбаппе, получивший травму в матче против «Монпелье» 1 февраля, провел часть воскресной тренировки в общей группе. Марко Верратти, испытывавший дискомфорт в левом бедре, также приступил к тренировкам в общей группе. Лионель Месси по-прежнему тренируется по индивидуальной программе, однако сообщается, что в понедельник аргентинец также вернётся к тренировкам с командой.



Таким образом, первый матч против «Баварии» пропустят только Ренату Санчеш и Норди Мукиеле, повредившие подколенные сухожилия.

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