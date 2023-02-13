Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — единственная команда в Европе, играющая в четырёх турнирах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру с «Лидсом» после матча, а также рассказал об уровне игры игроков команды Маркуса Рашфорда и Гарри Магуайра.
«Рашфорд — один из лучших форвардов Европы, совершенно точно. Я был убеждён в этом с самого начала. Я очень рад работать с ним и могу добиться от него большего. У него очень большой потенциал.
Что я говорил ему после игры? Сказал: «Вот это выстрел!
Магуайр будет играть, мы нуждаемся в нём. Гарри – хороший футболист, но у нас серьёзная конкуренция, в обороне топ-игроки.
Снова показали, что мы команда. «Манчестер Юнайтед» — единственная команда в Европе, играющая в четырёх турнирах. Нужно использовать весь состав, каждый вносит свой вклад», – приводит слова тен Хага UtdPlug.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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