Опубликованы личные разговоры экс-руководителей «Ювентуса» о финансовых махинациях клуба

Опубликованы новые детали расследования в отношении «Ювентуса».
Газета Corriere della Sera обнародовала новую порцию деталей и утекших разговоров по делу о финансовых махинациях уже бывшего руководства туринского клуба.
Бывший генеральный директор клуба Маурицио Арривабене объяснил следователям 29 ноября 2021 года, что «Ювентус» знал о своих финансовых ограничениях: «Я звонил спортивном директору Керубини и говорил ему, чтобы он не тратил ни лиры больше, чем предусмотрено бюджетом. Думаю, что Аньелли доверяет мне, потому что считает меня честным. И достаточно прочитать последние балансовые отчёты, чтобы убедиться, что там было экономическое напряжение, а не финансовое».
Федерико Керубини попытался возложить вину на бывшего спортивного директора Фабио Паратичи: «Наш худший игрок зарабатывает столько же, сколько лучший игрок «Аталанты». Сапата получает € 1,8 млн… Если бы мы покупали собаку, мы бы дали ей € 3,5 млн. Мы были самонадеянны на рынке, потому что Фабио пятилетней давности не подписывал Игуаина за € 90 млн, он взял бы Габриэла Жезуса за € 10 млн, а продал бы за 90».
Сам экс-президент клуба Андреа Аньелли в одном из разговоров признал, что «Ювентус» неудачно инвестировал в последние годы: «Такого дерьма мы наделали в последние три дня трансферных окон с 2010-го, когда я пришёл, и до сегодняшнего дня… Мы выбросили € 60-70 млн в унитаз».
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