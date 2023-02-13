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Дмитрий Гончаров: Акинфеев — всё ещё лучший вратарь России

Дмитрий Гончаров: Акинфеев — всё ещё лучший вратарь России
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев до сих пор является лучшим голкипером России, заявил во время «Кубка легенд» бывший страж ворот армейцев Дмитрий Гончаров.

«Я думаю, что Акинфеев — всё ещё лучший вратарь России. Скорее всего, он потерял какие‑то физические качества с годами. Я‑то ощущаю это на себе даже на «Кубке легенд». А на более высоком уровне это чувствуется ещё сильнее. Однако понимания игры и чтения ситуации у него стало куда больше.

Если вспоминать раннего Акинфеева, он за каждой передачей бегал, и на выходах чаще играл, чаще перехваты вне штрафной ногами делал… Сейчас же этого нет, но предугадывание момента и прочих вещей, которые сразу в глаза не бросаются — на высшем уровне. Зачастую атаку соперника можно одним грамотным подсказом предотвратить. Понятно, что в 16 лет у него не было этого, когда он только дебютировал. С трибуны это не так очевидно, так как многое неслышно и непонятно.

Игорь сейчас играет не столько умнее, сколько глубже в плане понимания футбола и вратарской части игры. Раньше он действовал за счёт физических качеств больше: роста, реакции. Теперь за счёт того, что всё читает», — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 36‑летний Акинфеев провел 18 матчей, пропустил 19 мячей и пять раз отыграл на ноль. Он выступает за основу ЦСКА с 2003 года.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер‑лиги, набрав 29 очков.

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