Дмитрий Гончаров: Акинфеев — всё ещё лучший вратарь России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев до сих пор является лучшим голкипером России, заявил во время «Кубка легенд» бывший страж ворот армейцев Дмитрий Гончаров.



«Я думаю, что Акинфеев — всё ещё лучший вратарь России. Скорее всего, он потерял какие‑то физические качества с годами. Я‑то ощущаю это на себе даже на «Кубке легенд». А на более высоком уровне это чувствуется ещё сильнее. Однако понимания игры и чтения ситуации у него стало куда больше.



Если вспоминать раннего Акинфеева, он за каждой передачей бегал, и на выходах чаще играл, чаще перехваты вне штрафной ногами делал… Сейчас же этого нет, но предугадывание момента и прочих вещей, которые сразу в глаза не бросаются — на высшем уровне. Зачастую атаку соперника можно одним грамотным подсказом предотвратить. Понятно, что в 16 лет у него не было этого, когда он только дебютировал. С трибуны это не так очевидно, так как многое неслышно и непонятно.



Игорь сейчас играет не столько умнее, сколько глубже в плане понимания футбола и вратарской части игры. Раньше он действовал за счёт физических качеств больше: роста, реакции. Теперь за счёт того, что всё читает», — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».



В нынешнем сезоне 36‑летний Акинфеев провел 18 матчей, пропустил 19 мячей и пять раз отыграл на ноль. Он выступает за основу ЦСКА с 2003 года.



После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер‑лиги, набрав 29 очков.

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