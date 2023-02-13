Александр Горшков: надеюсь, интрига в РПЛ ещё будет. «Спартак» и ЦСКА хорошо готовы

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Я думаю, что команды РПЛ попытаются навязать конкуренцию «Зениту», — сказал Горшков. — Не хотелось бы думать, что не будет никакой интриги. «Спартак» сейчас хорошо готов к возобновлению сезона. Есть тот же ЦСКА. Надеюсь, интрига в чемпионате появится.
Удивлён ли я, что «Зенит» будет участвовать в Кубке России в пути регионов? Нет. В матчах группового этапа «Зенит» проводил ротацию состава. Конечно, петербуржцы хотели выйти из группы, но «Крылья» себя лучше проявили. «Зенит» воспользуется шансом в пути регионов и будет бороться за Кубок России», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».
Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
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