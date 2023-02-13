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Стрепетов: никто кроме Карпина не понимает, что будет с «Ростовом» после возобновления РПЛ

Стрепетов: никто кроме Карпина не понимает, что будет с «Ростовом» после возобновления РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о будущих перспективах «Ростова» и «Краснодара».

«Такое впечатление, что на турнире в ОАЭ Валерий Карпин просто «затемнил» со своей командой. Сейчас никто не может понять, кроме него самого, что будет с ростовчанами с возобновлением чемпионата. Он спокойно отвечает, что смотрит за игроками, этот турнир ему нужен был для того, чтобы ещё раз увидеть в деле свою обойму, хотя он её и так досконально знает. «Ростов» выступил, мягко говоря, неудовлетворительно, но мы слышали в интервью, что у них задача – подойти в хорошей форме к возобновлению РПЛ и побороться за призовое место. Будем верить словам Карпина!

Повторюсь, он так «затемнил», что даже специалисты в телевизоре, которые обычно знают всё, не могли разобраться в игре «Ростова».

Видна ли рука нового главного тренера в «Краснодаре»? Здорово, что в команду вернулись легионеры и потихоньку набирают форму, радостно за Лешу Ионова, который является одним из лидеров команды. «Краснодар» аккуратно набирает кондиции – это показал матч с «Ростовом», например. Что касается нового тренера, то он пока знакомится с командой. Но совершенно точно можно сказать, что во второй части сезона «Краснодар» будет совсем другим. Вернувшиеся иностранцы вместе с нашими ребятами должны составить такой «кулак», что на своем поле команда вообще может стать непроходимым соперником. Да и на выезде тоже. Особо стоит отметить Матвея Сафонова – иметь на последнем рубеже такого лидера – это очень здорово. Хотя и в других линиях они есть тоже – и когда новый тренер все это объединит, это будет очень симпатичная команда, авантюрная, амбициозная, атакующая», – приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

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