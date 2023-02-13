Глава крупнейшего банка в Аргентине: я хотела бы разместить на банкнотах фотографию Месси

Президент Banco Nación (крупнейший банк в Аргентине) Сильвина Батакис рассказала о возможном выпуске банкноты 10 тысяч песо в Аргентине.
«Там я бы сыграла с чем-то, что связано с сердцами аргентинцев, это символическая банкнота, имеющая отношение к чемпионату мира, например. Я бы хотела на ней разместить Месси.
Понимаю, что ситуацию ещё обсуждают и анализируют. Президент оставил этот вопрос открытым. Анализируются разные номиналы. Молодые ребята сказали бы, что 10 – это Месси. Это большой спор между Лионелем и Диего Марадоной», – приводит слова Батакис La Nacion.
Напомним, Лионель Месси получил травму подколенного сухожилия в матче Кубка Франции с «Марселем». В той игре его команда уступила (1:2) и вылетела из турнира. «ПСЖ» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» 14 февраля. Парижане сыграют дома.
Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки
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