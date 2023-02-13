Бразильский защитник «Зенита» Ренан выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки

Сегодня, 13 февраля, состоялся заключительный матч молодёжного чемпионата Южной Америки, в котором встретились сборные Бразилии и Уругвая. Победу одержали бращильцы со счётом 2:0.
Первый гол был забит на 85-й минуте матча – отличился полузащитник «Челси» Андре Сантос. На 90+2-й минуте удвлил преимущество бразильцев Педро дос Сантос.
Примечательно, что на 90+6-й минуте защитник команды победителей Дуглас Мендеш получил прямое удаление и покинул поле до окончания матча.
Защитник «Зенита» Роберт Ренан отыграл весь матч и получил одну жёлтую карточку.
Напомним, «Зенит» приобрёл права на Роберта Ренана в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Ранее молодой игрок выступал лишь за «Коринтианс». В 13 матчах за бразильскую команду защитник отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки. Ренан играет на позиции центрального защитника.
- 13 февраля 2023
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