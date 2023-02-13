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«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в отдел эксклюзивных новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в отдел эксклюзивных новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров из Москвы и Московской области на работу корреспондентом в отдел эксклюзивных новостей.

Вы нужны «Чемпионату», если:

— следите за спортом и разбираетесь в нём — футбол, хоккей, теннис, фигурное катание и другие виды спорта;
— у вас грамотная устная и письменная речь;
— не боитесь общаться с людьми;
— хотите научиться делать интервью и мечтаете работать на спортивных мероприятиях;
— есть желание учиться и развиваться в профессии.

Знание иностранных языков приветствуется.

Возрастные ограничения: 16—25 лет.

Присылайте заявки на электронную почту: s.murtazin@championat.com или в «Телеграм»: @spraymachinej.

В теме письма на почте важно указать: «Стажировка на «Чемпионате».

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