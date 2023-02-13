«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в отдел эксклюзивных новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров из Москвы и Московской области на работу корреспондентом в отдел эксклюзивных новостей.



Вы нужны «Чемпионату», если:



— следите за спортом и разбираетесь в нём — футбол, хоккей, теннис, фигурное катание и другие виды спорта;

— у вас грамотная устная и письменная речь;

— не боитесь общаться с людьми;

— хотите научиться делать интервью и мечтаете работать на спортивных мероприятиях;

— есть желание учиться и развиваться в профессии.



Знание иностранных языков приветствуется.



Возрастные ограничения: 16—25 лет.



Присылайте заявки на электронную почту: s.murtazin@championat.com или в «Телеграм»: @spraymachinej.



В теме письма на почте важно указать: «Стажировка на «Чемпионате».