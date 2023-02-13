Срна: Мудрик будет одним из главных игроков «Челси». Он показал это в игре с «Ливерпулем»

Футбольный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна высказался о перспективах украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в клубе.
«Миша там будет один из главных футболистов. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Он ещё не готов, у него последняя игра была 23 ноября, он не прошёл сбор, но Миша профессионал.
И Миша очень хороший парень, серьёзный, интеллигентный. Он думает только про футбол. Мы будем болеть за Мишу постоянно и всегда», — приводит слова Срны ua.tribuna.com.
Напомним, Мудрик впервые появился в футболке «Челси» на поле на 55-й минуте игры с «Ливерпулем», заменив англичанина Льюиса Холла. За свою игру украинец удостоился похвалы со стороны некоторых экспертов, однако не сумел отметиться результативными действиями. Отметим, что «Челси» заплатил за Мудрика донецкому «Шахтёру» € 100 млн с учётом бонусов.
Мудрик показал свою работу в спортзале
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