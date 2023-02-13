Форвард «Краснодара» Олусегун рассказал о своём тяжёлом детстве

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился историями из своего детства.
«Не скажу, что детство было сладким — скорее, бедным. Отец работал в полиции, мама торговала в магазине. На первые бутсы мне пришлось зарабатывать самому. Делал то одно, то другое в домах богатых людей: стриг газоны, например, или занимался доставкой свежей воды. Я платил и за мяч — своего у меня не было, только у приятелей. Поиграть им они давали за деньги.
И то удавалось не всегда. Папа у меня суровый и почти не разрешал играть в футбол. Говорил мне: «Бросай свой футбол! Надо учиться». Но я никак не мог без футбола, это моя страсть. Старался всё же сбегать на тренировки, и по возвращении отец меня избивал. Жестоко было, но я никогда не сдавался», – приводит слова Олусегуна Sport24.
- 13 февраля 2023
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