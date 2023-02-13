«Он чемпион чувства долга. Уникум». Уткин — о Жиркове

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал новость о завершении карьеры бывшего защитника сборной России и лондонского «Челси» Юрия Жиркова, назвав его чемпионом чувства долга за его преданность национальной команде.

«Конечно, его карьера закончилась не вчера, а раньше. Он просто не считал нужным об этом как-то специально сообщать, а спросить было особенно некому.

По сочетанию техники и мощи он один из лучших российских игроков в истории. Постсоветской истории. О его игре можно было бы говорить долго и разнообразно, причём с самого начала и до драматического окончания.

Я вам скажу, что мне в карьере Жиркова кажется самым главным. Он чемпион чувства долга. Он всегда возвращался в сборную. Он всегда выходил на поле, если это было возможно. При куче травм, до самых последних матчей. И он делал это не в какой-то конкретный момент — таких примеров много. Жирков это делал всю жизнь. Да, вы возразите, что он нелюдим, молчалив, стеснителен, что поэтому ему, может быть, просто ужасно не хотелось заканчивать.

Но тут нет противоречия. Долг вообще очень будничное дело. Это ж не пара поступков, пусть и ярких. Это когда всю жизнь. Вот в этом смысле я другого такого игрока не видел, Жирков уникум», — написал Уткин в своём телеграм-канале.