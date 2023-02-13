«В работе тренера не существует долгосрочной перспективы». Поттер — о неудачах «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал неудачное выступление своей команды в текущем сезоне, отметив, что в клубе должны сосредоточиться на выполнении краткосрочных и среднесрочных планов.
«Вы не можете рассуждать о долгосрочной перспективе, потому что в этой работе этого не существует. Да, нужно признать, что она где-то там есть, но для нас важнее краткосрочная и среднесрочная перспективы. Они сложны для нас с точки зрения результатов.
Опытные игроки знают, через что мы прошли. Мы говорим о лучших профессионалах, которые разбираются в футболе. У некоторых людей со стороны может быть своё мнение о происходящем, но эти ребята участвуют в процессе и понимают, с какими проблемами мы столкнулись.
Они понимают, в какой ситуации оказался клуб и что произошло. Речь идёт о том, чтобы помочь им пережить это неизбежное разочарование, потому что они все голодны до побед. Мы делаем всё, что можем, болельщики тоже. В этом и сложность», — приводит слова Поттера Evening Standard.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
- 13 февраля 2023
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