Олусегун: Сафонов — номер один в РПЛ, сильнее Акинфеева. Он мог бы играть в топ-5 лиг

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун оценил своих партнёров по российской команде, особенно выделив голкипера «быков» Матвея Сафонова, заявив, что он сильнее вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Также нигериец отдал должное полузащитникам краснодарского клуба Алексею Ионову и Эдуарду Сперцяну и игроку «Зенита» Малкому.

«Мои главные впечатления от игры в РПЛ за «Краснодар» — Сафонов и Ионов. Матвей для меня однозначно номер один в РПЛ, сильнее вратаря ЦСКА. Он постоянно спасает нас и заряжает всю команду, это прирождённый лидер и капитан. Да, может, и ошибается, но как без этого в футболе? Матвей быстро приходит после такого в себя и не унывает — ценное свойство.



По уровню Сафонов точно мог бы играть в топ-5 лиг. Эдуард Сперцян тоже, сто процентов, потянул бы. Но кто из «Краснодара» реально готов к переходу в топовый чемпионат… Таких назвать не могу. Это другой уровень, да и потом, нельзя поехать в такие лиги без других языков. Хотя бы английского. Сначала надо выучить его на достаточном уровне.



Лучший вне «Краснодара» для меня Малком. Надеюсь, мне тоже удастся стать чемпионом России с «Краснодаром», как это делает «Зенит». Всё, что нам для этого нужно, — фокусироваться на работе и побеждать», — приводит слова Олусегуна Sport24.