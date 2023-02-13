Рюдигер — о Винисиусе: он особенный. Лучший игрок мира в ситуациях «один на один»
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер похвалил нападающего команды Винисиуса Жуниора.
«Винисиус – особенный игрок. Он силён, это лучший игрок мира в ситуациях «один в один». Это топ-футболист», — приводит слова Рюдигера пресс-служба «Реала» на своём сайте.
22-летний Винисиус стал игроком мадридского «Реала» летом 2018 года. В 33 матчах нынешнего сезона бразильский нападающий забил 16 голов и отдал семь результативных передач. В Испании Винисиус сталкивается с огромным количеством фолов со стороны соперников и расистскими выкриками от болельщиков соперников.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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