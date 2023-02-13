Тренер «Вильярреала»: сейчас у «Барселоны» всё получается, она играет очень быстро
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Главный тренер «Вильярреала» Энрике Сетьен прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании.
«Мы знали, что будем играть с отличной командой, которая находится в прекрасной форме. Сейчас она чувствует вдохновение, всё у неё получается. У нас были моменты, но не хватало как раз вдохновения. Ничья была бы более справедливым результатом.
Нас переиграли, мы с трудом защищались. Мы провели не худший матч, но соперник очень хорош, играет очень быстро. К тому же кое-что у «Барселоны» изменилось – игра без мяча. Она очень мощно прессингует», — приводит слова Сетьена Marca.
Видеообзор. «Вильярреал» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 21-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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