Динияр Билялетдинов: для меня «Локомотив» — главная интрига весенней части РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов назвал игру железнодорожников главной интригой второй части сезона Российской Премьер-Лиги, отметив, что это не связано с нападающим команды Артёмом Дзюбой.
«Для меня главная интрига в весенней части чемпионата России — «Локомотив». Буду следить за ним. Всё остальное менее интересно. Это не связано с Дзюбой, при чём здесь он? Во-первых, я болею за «Локомотив». Во-вторых, интересно, выберется ли команда, в каком состоянии будет во второй части сезона. Дзюба в «Локомотиве» — это уже менее интересно. Главное, чтобы выбрались на другие позиции и показывали внятную игру», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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