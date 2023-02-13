Динияр Билялетдинов: для меня «Локомотив» — главная интрига весенней части РПЛ

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов назвал игру железнодорожников главной интригой второй части сезона Российской Премьер-Лиги, отметив, что это не связано с нападающим команды Артёмом Дзюбой.

«Для меня главная интрига в весенней части чемпионата России — «Локомотив». Буду следить за ним. Всё остальное менее интересно. Это не связано с Дзюбой, при чём здесь он? Во-первых, я болею за «Локомотив». Во-вторых, интересно, выберется ли команда, в каком состоянии будет во второй части сезона. Дзюба в «Локомотиве» — это уже менее интересно. Главное, чтобы выбрались на другие позиции и показывали внятную игру», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.