Одноклубник Черышева после матча стал пить пиво и фотографироваться с фанатами. Фото
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Нападающий «Венеции» Йоэль Похьянпало был заменён на 81-й минуте матча с клубом СПАЛ (2:1). После матча финский футболист не сразу ушёл в подтрибунное помещение, а взял стакан пива и начал фотографироваться с фанатами.
«Венеция» в 24 матчах Серии В набрала 27 очков и занимает в турнирной таблице второго дивизиона Италии 13-е место. В следующем туре команда сыграет с «Пизой». Отметим, что за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Видео момента здесь:
28-летний Похьянпало ранее выступал за «Байер», «Унион», «Гамбург», «Фортуну». Он перешёл в итальянскую команду летом 2022 года, подписав контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на два сезона. На его счету также 59 матчей в составе сборной Финляндии.
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