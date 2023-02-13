«Мне стыдно, что я так долго молчала!» Девушка Нобоа сообщила об избиении

Кевиам Касо, девушка футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа, сообщила об избиении. Она разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись.

«Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты мне нанёс, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении. Ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что всё изменится! Мне очень стыдно, что я причиняю себе боль, отдавая каждую секунду своей жизни тому, чья единственная цель в жизни — распущенность и банальности! Тому, кто не испытывает любви ни к чему и ни к кому, даже к самому себе. Это я виновата в том, что дала тебе место в своей жизни, которое, как я думала, ты заслужил. Но это было ошибкой!

Спасибо всем, кто видел тысячу раз каждое из оскорблений, причинённых моей любовью, и молчал. Я понимаю, что я должна была дойти до этого момента и открыть глаза, чтобы принять это решение самостоятельно. Если я решила обнародовать это сейчас, то только для того, чтобы никто не попал в этот порочный круг с плохим обращением с моей любовью. Если он сделает это один раз, он сделает это тысячу раз, и каждый раз это будет ещё хуже.

Пожалуйста, не допускайте этого, это не только удары… Это ещё и ломает внутри. Мы не все сделаны из камня, я не потеряю свою сущность, моя любовь. Я всё ещё верю в вечную любовь, ничто не повредит моё сердце. Даже тот, кто безумно любил меня и уничтожил», — написала девушка в своих соцсетях, не назвав имени того, кто именно её избил.