Le Parisien: «ПСЖ» рассуждает о продаже Неймара в летнее трансферное окно

Руководство французского «ПСЖ» задумывается о продаже звёздного бразильского нападающего команды Неймара в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Неймар выступает за парижский суперклуб с 2017 года. Бразилец сыграл за «ПСЖ» 171 матч, в которых забил 117 голов и сделал 76 результативных передач. Ранее сообщалось, что парижане пытались расстаться с 31-летним футболистом летом 2022 года, однако не нашли покупателей. «ПСЖ» требовал за Неймара € 150 млн, но снизил требования до € 100 млн. Парижане купили бразильского форварда у «Барселоны» за € 222 млн.
В текущем сезоне на счету Неймара 17 голов и 16 результативных передач в 27 сыгранных матчах за «ПСЖ». В трёх встречах за сборную Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист отметился двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.
10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года
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