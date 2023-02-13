Кирьяков: Жирков оставил о себе хорошую память у болельщиков всех клубов, за которые играл

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о Юрии Жиркове. Футболист объявил о завершении карьеры.

«Юрий, думаю, оставил о себе хорошую память как футболист. Успел достаточно успешно поиграть за ЦСКА, за сборную, в чемпионате Англии сыграл. Конец карьеры провёл в самом сильном российском клубе – «Зените». Я не беру отрезок с «Химками». Понятно, что он чисто психологически не был готов играть в клубе, который борется за выживание.



Юрий всегда отличался большой работоспособностью, играл по всей линии фланга. Думаю, это очень важно для футболистов команды, когда выполняют такой большой объём работы. Он вёл себя скромно, не попадал ни в какие скандальные истории. Действительно оставил у болельщиков всех клубов, за которые он сыграл, хорошую память.



Юрию хочется пожелать чуть-чуть передохнуть, привести мысли и голову в порядок в плане того, что начинается другая жизнь. Естественно, здесь нужно постараться себя проявить. Будь это тренерская стезя или работа в менеджменте. Сейчас от него зависит, когда он может перестроиться: понять, что футбол закончился, наступает новая жизнь. Здесь тоже нельзя долго сидеть сложа руки, а надо проявлять какую-то инициативу и понять, кем ты хочешь быть. Понятно, он наверняка хочет остаться в футболе и связать дальнейшую деятельность с этим. Желаю ему самого хорошего, доброго. Думаю, человек с таким опытом может принести пользу нашему футболу. Сам выберет: тренерская деятельность или работа в менеджменте», – сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.