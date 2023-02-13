Олусегун: расизм — проблема для футбола, но в России, к счастью, я с этим не сталкивался

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о расизме, заявив, что не сталкивался с его проявлениями за время своего пребывания в России.

«Расизм — боль для меня. Это никак невозможно оправдать и тем более уважать. Расизм — проблема для футбола, побороть его возможно. А пока он существует, не хотел бы, чтобы он как-то коснулся меня. К счастью, со мной этого не происходило, в России в том числе», — приводит слова Олусегуна Sport24.

20-летний Олусегун сыграл 13 матчей за «Краснодар» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В трёх встречах Кубка России нигерийский нападающий забил один гол. Олусегун пополнил состав «Краснодара» в 2021 году.