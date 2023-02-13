Воспитанник «ПСЖ» Симонс: я скучаю по Франции. Эйндховен более спокойный город, чем Париж

Полузащитник ПСВ Ксави Симонс заявил о том, что скучает по Франции и Парижу. 19-летний нидерландец является воспитанником французского «ПСЖ».
«Я скучаю по Франции. Париж — потрясающий город, настоящий мегаполис. Эйндховен намного более спокойный город, из-за этого я тоже скучаю по Франции», — приводит слова Симонса NOS.
Симонс начинал свой путь в футболе в академии испанской «Барселоны», откуда в 2019 году перебрался в «ПСЖ». За основную команду парижан нидерландский полузащитник сыграл 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В 2022 году Симонс перешёл в ПСВ на правах свободного агента. В 31 матче за клуб из Эйндховена в текущем сезоне футболист забил 13 голов и сделал шесть голевых пасов.
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