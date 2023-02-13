Тен Хаг: Рашфорд — один из лучших форвардов Европы. Он способен забить больше 20 за сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем команды Маркусе Рашфорде.
«В августе или сентябре вы спрашивали: «Как считаете, в «Манчестер Юнайтед» есть игрок, способный забивать 20 голов?» Я отвечал утвердительно. Думаю, Рашфорд способен на это. Если он продолжит в том же духе, сохранит концентрацию в каждом матче и будет дарить нам энергию и веру, то он продолжит забивать. Не знаю, когда это прекратится, но ему стоит двигаться от матча к матчу, а в течение недели проводить правильную работу.
Рашфорд – один из лучших форвардов в Европе? Он однозначно один из них. У него есть навыки. Я верил в него с самого начала. Я был очень воодушевлён возможностью поработать с ним. Да, я думал, что могу извлечь из него больше. Но он столько всего умеет и обладает такими навыками, что, как я считаю, способен играть ещё лучше», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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