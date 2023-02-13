Кристиан Нобоа отреагировал на слова своей девушки об избиении

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на слова своей девушки Кевиам Касо об избиении. Ранее девушка разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой рассказала о плохом отношении со стороны «своей любви».



«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», — приводит слова Кристиана Нобоа «Спорт-экспресс».

Отметим, что после публикации Кевиам Касо об избиениях на Кристиана Нобоа вылилась уйма критики в социальных сетях.