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Кристиан Нобоа отреагировал на слова своей девушки об избиении

Кристиан Нобоа отреагировал на слова своей девушки об избиении
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на слова своей девушки Кевиам Касо об избиении. Ранее девушка разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой рассказала о плохом отношении со стороны «своей любви».

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», — приводит слова Кристиана Нобоа «Спорт-экспресс».

Отметим, что после публикации Кевиам Касо об избиениях на Кристиана Нобоа вылилась уйма критики в социальных сетях.

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