Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L'Equipe: Неймар критиковал футболистов «ПСЖ» во время матча с «Монако»

L'Equipe: Неймар критиковал футболистов «ПСЖ» во время матча с «Монако»
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен действиями полузащитника Витиньи и нападающего Уго Экитике во время матча 23-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3). Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 31-летний бразилец высказывал Витинье претензии за передачи не в те зоны, которые были совершены не в том темпе. Экитике же якобы принимал неправильные решения у ворот. Сообщается, что Неймар выражался в очень грубых тонах. Футболисты «Монако» были удивлены таким поведением игрока соперников на поле.

В текущем сезоне на счету Неймара 17 голов и 16 результативных передач в 27 сыгранных матчах за «ПСЖ». В трёх встречах за сборную Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист отметился двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ». Видеоролик:

Новость по теме
Le Parisien: «ПСЖ» рассуждает о продаже Неймара в летнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023