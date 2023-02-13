L'Equipe: Неймар критиковал футболистов «ПСЖ» во время матча с «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен действиями полузащитника Витиньи и нападающего Уго Экитике во время матча 23-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3). Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 31-летний бразилец высказывал Витинье претензии за передачи не в те зоны, которые были совершены не в том темпе. Экитике же якобы принимал неправильные решения у ворот. Сообщается, что Неймар выражался в очень грубых тонах. Футболисты «Монако» были удивлены таким поведением игрока соперников на поле.

В текущем сезоне на счету Неймара 17 голов и 16 результативных передач в 27 сыгранных матчах за «ПСЖ». В трёх встречах за сборную Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист отметился двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ». Видеоролик: