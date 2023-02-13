Масалитин: Юрий Жирков — яркий пример, когда трудолюбие перевешивает все регалии
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Бывший российский футболист Валерий Масалитин прокомментировал известие об окончании карьеры экс-защитника сборной России и лондонского «Челси» Юрия Жиркова, пожелав, чтобы 39-летний мужчина остался в футболе.
«Не только в ЦСКА, но и в «Зените» Жирков сделал хорошую карьеру. Он оставил добротный след: и в сборной светился, и в «Челси» был хороший период. Это яркий пример, когда трудолюбие перевешивает все регалии. Тот случай, когда терпение и труд всё перетрут.
Только своим трудом и желанием Жирков добился такой великолепной карьеры. Желаю ему здоровья. Желательно, чтобы остался в футболе. Есть большой опыт, который нужно передавать», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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