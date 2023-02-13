Шишкин: Жирков — один из лучших российских игроков нашего поколения. Прекрасная карьера!
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Бывший полузащитник сборной России Роман Шишкин высказался о завершившем накануне карьеру Юрии Жиркове.
«Можно сказать только хорошее. Прекрасная карьера и на клубном уровне, и на уровне сборной! Один из лучших российских футболистов нашего поколения. Считаю, что поколение, которое завоевало бронзовые медали на Евро-2008, одно из лучших в истории.
Ещё похвала в том, что Юрий в достаточно зрелом возрасте закончил и держал форму — это дорогого стоит. Только добрые и лестные слова. Пик его карьеры пришёлся на пик моей карьеры: удалось поиграть и против него, и вместе с ним за сборную — это могу для себя отметить», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Последним клубом Жиркова были «Химки».
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