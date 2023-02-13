«Дай бог, получим какие‑то медали». Ахметов — о целях «Краснодара» на вторую часть сезона

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов порассуждал о том, как для «быков» складывается текущий сезон Российской Премьер-Лиги, отметив, что краснодарцы будут выходить на каждый из оставшихся матчей с мыслями о победе, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.
«По силам ли «Краснодару» совершить подвиг и снова претендовать на медали? Вполне. Отрыв большой, но всё возможно. Ещё 39 очков в розыгрыше (по три за победу в каждом из оставшихся 13 матчей. — Прим. «Чемпионата»). На каждый матч будем выходить с мыслями о победе, делать всё возможное. А уже в конце посмотрим, чего добьёмся. Мы хотим подняться как можно выше. Дай бог, получим какие‑то медали», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».
«Краснодар» занимает восьмое место в РПЛ после 17 сыгранных туров с 25 набранными очками.
- 13 февраля 2023
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