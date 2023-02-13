Гранат: Жирков — один из самых ярких игроков за последнее время. Редко такого встретишь
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о завершившем накануне карьеру Юрии Жиркове.
«Во-первых, стоит отметить человеческие качества Жиркова. Редко такого человека встретишь, а в футбольной среде — тем более. Что касается Жиркова как футболиста – это один из самых ярких игроков за последнее время. Человек играл в «Челси», выиграл Кубок УЕФА. Только самое хорошее о нём можно сказать как о человеке и футболисте», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Жирков объявил о завершении карьеры в 39 лет. Последним клубом защитника были подмосковные «Химки». Ранее он выступал за петербургский «Зенит», московский ЦСКА, лондонский «Челси» и ряд других клубов.
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