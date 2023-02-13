«Челси» может подписать форварда «Барселоны» Абде на замену Пулишичу

«Челси» проявляет интерес к аренде нападающего «Барселоны» Абде Эззалзули, выступающего на правах аренды за «Осасуну». Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, марокканский футболист может стать заменой для Кристиана Пулишича, которого намерены продать в летнее трансферное окно.

21-летний Абде находится в структуре «Барселоны» с 2021 года. Под руководством Хави он вышел в 12 матчах, в которых забил гол. Нынешний сезон нападающий проводит на правах аренды в «Осасуне», где в 17 встречах отличился один раз и дважды отдавал голевые передачи одноклубникам.

Видеообзор. «Вальядолид» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 21-й тур:

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