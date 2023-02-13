Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему не уехал играть за границу. Футболист признался, что его мечтой всегда было играть в составе армейцев.

«Не знаю, что считается зоной комфорта. Я всегда привык трудиться. У меня с детства была мечта попасть в основной состав ЦСКА, родители меня в пять лет, даже раньше, привели в армейскую школу. И когда говорят, что «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта», то хорошо — пусть так считают! Но у меня была мечта и цель играть именно в этой команде. Я люблю её, меня в первый раз привели в манеж ЦСКА. Если бы это была какая-то другая команда — может быть, по-другому сейчас говорил бы. Но когда у тебя колоссальная любовь к болельщикам ЦСКА, к клубу и с их стороны такое же внимание ко мне, то не считаю, что это зона комфорта. Это работа. А работа всегда подразумевает в том числе и критику.

Звали ли меня куда-то? В российский клуб — никогда в жизни. Да и в европейский тоже. Только разговоры», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».