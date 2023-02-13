Андрей Канчельскис назвал главную интригу второй части сезона РПЛ

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает, что история «Локомотива» будет главной интригой второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Для меня главная интрига — это как «Локомотив» оказался в ситуации борьбы за выживание. Это непонятная история. Как с такими ресурсами и возможностями… Конечно, когда в футболе жулики и дилетанты, тяжело соорудить и что-то сделать. Значит, кому-то это было выгодно и нравилось. Сколько я в футболе, но ни разу не помню, чтобы «Локомотив» боролся за выживание в РПЛ. Очень интересно, что дальше будет с «Локомотивом», как они будут выходить из этой ситуации», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.
- 13 февраля 2023
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