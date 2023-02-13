«Я вижу мир, но в нём больше нет звуков. Боль». Маркиньос — о незабитом пенальти в 1/4 ЧМ

Защитник сборной Бразилии Маркиньос поделился воспоминаниями о своём промахе в решающий момент серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре с Хорватией (1:1, 2:4 пен.).
«Больно… У меня до сих пор всё это перед глазами: всё вокруг замолкает, я вижу мир, но в нём больше нет звуков, я ничего не слышу… Когда в твоей жизни происходит что-то очень важное, а ты терпишь неудачу… Два или три дня после этого были действительно очень трудными. Но потом, когда я воссоединился с семьёй, вернулся к тренировкам, то снова начал жить и забывать об этом сложном моменте. Я прожил три-четыре очень тяжёлых дня, я ничего не делал. Когда был в отпуске, не мог быстро приходить в себя после тренировок. Я был рад остаться в Катаре вместе с семьёй, я не улетал и не уезжал оттуда. Мне потребовалась неделя, чтобы найти в себе силы», — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.
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- 13 февраля 2023
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