«Позор был с «Эльче». — «Нет, позор был с «Челси». Касильяс и Пике потроллили друг друга

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс и экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике стали гостями стримера Spursito и во время прямого эфира поспорили о судейских ошибках. Пике вспомнил момент из сезона-2012/2013, когда арбитр назначил спорный пенальти в ворота «Эльче» в матче с «Реалом». Касильяс напомнил историю из 2009 года и полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Челси».
«Это самый позорный момент в истории «Реала» или один из них», – сказал бывший защитник «Барселоны».
«Позор был с «Челси», — ответил Касильяс.
Жерар Пике закончил игровую карьеру в ноябре 2022 года. Касильяс не выступает с августа 2020 года.
Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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