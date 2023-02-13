В Турции под завалами нашли погибших иранских футболистов. Их тела отправлены на родину
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Количество жертв землетрясений в Турции продолжает увеличиваться. Так, накануне стало известно, что под завалами нашли трёх погибших футболистов из Ирана, информирует Sporx.
Мехди Сейидави, Мухаммед Риза Мирахмеди и Хамид Матруди, выступавшие за паралимпийские футбольные команды, находились в гостинице в турецкой Малатье, где их и застало землетрясение.
Напомним, около недели назад в Турции произошла серия мощных землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По официальным данным, количество жертв этой трагедии уже превысило отметку 31 тыс. человек. Ещё несколько десятков тысяч людей получили ранения.
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