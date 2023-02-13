«Никто и ничего не скрывал». Малком заявил, что обсуждал переход в «ПСЖ» с Семаком

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что в зимнее трансферное окно обсуждал свой возможный трансфер в «ПСЖ» с главным тренером российской команды Сергеем Семаком.

«Мы обсуждали эту историю с главным тренером. Речь шла о том, что если появится конкретное предложение, то мы будем его обдумывать. Клуб всегда был со мной честен. Мы постоянно были на связи, никто ни от кого ничего не скрывал. По этому вопросу было полное взаимопонимание», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

25-летний Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». По ходу нынешнего сезона бразильский футболист появлялся на поле в 23 матчах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Полное интервью с Малкомом читайте на «Чемпионате».