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«Надоело!» Акинфеев рассказал, почему ушёл из сборной России

«Надоело!» Акинфеев рассказал, почему ушёл из сборной России
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как принял решение о завершении карьеры в сборной России. Вратарь объяснил, почему решил прекратить выступления в национальной команде.

«Ни грамма сомнений не было. Когда я понял окончательно, что всё, позвонил Саламычу, сказал, что завтра будет заявление на сайте ЦСКА. При этом не хотел на камеру пафосно это говорить и попросил пресс-атташе Игоря Владимирова, чтобы сразу перепечатали это заявление на сайте РФС и пусть информация разойдётся именно так.

Потом было два разговора с Саламычем, но я сразу сказал, что никогда в жизни решения не поменяю. Если бы у меня не было травм и я чувствовал в себе силы, то, конечно, не сделал бы такой шаг. Играл бы и в ус не дул. Но в моей ситуации, когда трое детей, не хочется уже лишний раз приезжать на сборы. Если брать взрослый футбол, то с 2002 года я только с перерывами на отпуск делал одно и то же. Ты знаешь, что есть весенние матчи чемпионата и Кубка, осенние, еврокубки, чемпионаты мира, Европы, и всё это идёт по кругу. И в один прекрасный момент понимаешь, что всё — надоело! Хочу дома валяться на диване! Хочу мороженого поесть!

Черчесов это понял. Когда пошли разговоры перед Евро о возвращении, мы тоже общались. Я слышал, что опять качели в мою сторону могут качнуться, и говорю: «Саламыч, всё, давайте даже не начинать! Мы уже всё два года назад решили!» И на этом всё прекратилось. Но там же всякие букмекеры, инсайдеры были — «Акинфеев вернётся!» Кто-то хорошо заработал на людях», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

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