Клопп призвал к единению игроков и болельщиков «Ливерпуля» перед игрой с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал к единению команды и болельщиков в преддверии игры с «Эвертоном» в АПЛ.
«Когда я только возглавил «Ливерпуль», я сказал игрокам, что ответственность за результат несут все. И я верю в это сейчас так же, как и тогда. Какие бы проблемы у нас ни возникали, мы можем решить их все вместе.
Я понимаю, что сейчас не лучшее время для наших болельщиков, но они должны сыграть свою роль. Не только сегодня, но и в каждом матче, в котором мы сыграем, начиная с этого момента.
Это не просьба, потому что я знаю, что наши болельщики дают нам гораздо больше, чем любые другие. Я сказал это, чтобы подчеркнуть необходимость единения в плохие моменты», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
7 ярких игроков ЧМ-2022, которые перешли в новые клубы:
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