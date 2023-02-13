Give me Sport: «Арсенал» не собирается платить за Деклана Райса свыше € 113 млн

Лондонский «Арсенал» по-прежнему заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом, но не собирается платить за футболиста сборной Англии свыше £ 100 млн (€ 113 млн). Об этом сообщает Give me Sport.
По сведениям источника, «Арсенал» готов побить свой трансферный рекорд. Он принадлежит переходу Николя Пепе из «Лилля» за € 80 млн летом 2019 года. Рекордным трансфером в истории английской Премьер-лиги стал переход Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» за € 121 млн.
24-летний Райс выступает за команды структуры «Вест Хэма» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне английский полузащитник забил один гол и отдал три результативные передачи в 27 матчах. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик:
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