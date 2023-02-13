Маркиньос рассказал, каково быть капитаном «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал, каково ему быть капитаном французского клуба, отметив, что он никак не поменял своё отношение к остальным игрокам парижан после получения капитанской повязки.

«Если парни в команде выбрали меня капитаном, то это потому что я был таким, какой я есть. Я ничего не делал для этого. То, что ты капитан, не означает, что ты должен менять своё отношение ко всем остальным. Появляются дополнительные обязанности, ежедневные приключения. Понятно, что нужно быть образцом для остальных. Всегда нужно стараться мотивировать других, помогать товарищам по команде, особенно молодым. Вы должны оставаться такими, какие вы есть. В любой группе всегда есть свои лидеры. Не может быть единственного капитана в команде. Даже если они не носят повязку, они остаются лидерами, у которых есть право высказываться, помогать в принятии решений. Так мы и работаем!» — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.

Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду: