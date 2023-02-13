Нападающий «Зенита» Малком высказался о подготовке к возобновлению сезона-2022/2023.
«Я профессиональный спортсмен. Поэтому понимаю, что тренировки — важнейшая часть подготовки. Да, я обожаю матчи, обожаю атмосферу. Но в то же время осознаю важность тренировок. Так что сборы для меня – часть футбола. Стараюсь проводить их ответственно.
Всегда непросто возвращаться с каникул. Сейчас они продлились дольше, чем обычно. В Катаре было потяжелее, сейчас в Дубае больше товарищеских игр. Так что стало чуть-чуть легче. Но накопленная усталость есть. Однако это необходимая часть тренировочного процесса. Я чувствую себя прекрасно. Некоторые матчи отыграл полностью. Набираем форму, восстанавливаем командные связи. К официальным матчам я буду абсолютно готов», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью с Малкомом читайте на «Чемпионате»:
- 13 февраля 2023
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