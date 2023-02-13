Защитник «ПСЖ» Маркиньос назвал самое болезненное поражение в карьере

Защитник «ПСЖ» Маркиньос назвал проигранный финал Лиги чемпионов 2020 года с «Баварией» самым болезненным поражением в своей карьере.

«Лига чемпионов — это турнир, в котором мы хотим одержать победу, потому что раньше наш клуб никогда не достигал подобного. Также и многие из игроков не становились победителями Лиги чемпионов. Но на нас нет никакого дополнительного давления. Думаю, за 10 лет мы пережили те же радости и горести, что и наши болельщики. Как, например, поражение от «Баварии» в финале 2020 года 0:1. Или те красивые и важные победы, которые приносили нам столько эмоций… Футбол — это удовольствие от ощущения победы. Но существует и боль от поражений, таких, как от «Барселоны» или «Реала»… Мы пережили эти противоположные эмоции. 2020 год показал нам обе стороны медали. Мы были очень близки, но, когда вы терпите поражение, это худшее, что можно испытать в жизни. Если сравнивать, то поражение от «Баварии» для меня более болезненное, чем от «Реала» в 2022 году. Мы были очень близки. Да, это самое болезненное. Спросите любого игрока, нет ничего тяжелее, чем проиграть в финале», — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.

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